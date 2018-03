Bemutatkozott a The Elder Scrolls Online: Summerset kiegészítő

A Bethesda bejelentette, hogy idén sem hagyják friss kiegészítő nélkül a The Elder Scrolls Online rajongóit, így még a nyáron elrajtolhat a Summerset expanzió, amivel több mint 30 órányi extra játékidőt ígérnek a rajongók számára.

A bővítmény részeként a történelemben először Summerset időtlen-idők óta zárt határai megnyílnak az idegenek előtt, így, ahová nem véletlenül engednek be minket, hiszen a környéken igencsak nagy szükség lesz pár hősre. The Elder Scrolls Online : Summerset az új terület és a tonnányi új küldetés mellett egy teljesen új skill-vonallal, kibővült craft-rendszerrel, valamint egy csomag új aktivitással szolgál a rajongók számára június 5-től PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

