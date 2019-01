Bemutatkozott a The Elder Scrolls Online: Elsweyr kiegészítő

A terveknek megfelelően a Bethesda formálisan is leleplezte az éjszakai órákban a The Elder Scrolls Online következő kiegészítőjét, mely Elsweyr címmel rengeteg újdonsággal gazdagítja majd az alapokat.

A bővítménnyel valóban a Khajiitik őshazájában kalandozhatunk majd, és miközben, a tonnányi új küldetés során több alkalommal is meggyűlik majd a bajunk félelmetes sárkányokkal, mint ahogyan azt az első kedvcsináló részeként is láthatjuk.Az új területtel, sztorival és megannyi küldetéssel kecsegtető The Elder Scrolls Online : Elsweyr kiegészítőre ráadásul most sem kell majd túl sokáig várnunk, a Bethesda tervei szerint ugyanis június 4-én csatlakozhat a játékhoz PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

