Bemutatkozott a Steam Deck, a Valve saját hordozható gaming PC-je

Gabe Newell korábban megszellőztette, hogy az év végén ellátogat konzolokra valamilyen formában a Steam, és majd amikor leleplezik, hogy miről van szó, akkor mindenki meglepődik - nos, ez valóban megtörtént.

A Valve ugyanis bejelentette a Steam Deck névre hallgató hordozható gaming PC-t, mely az AMD APU-n, Zen 2 CPU-n és RDNA 2 GPU-n alapszik, melyek körülbelül abba a ligába helyezik a masinát, amiben a PS4 és az Xbox One is van. A Valve elmondása szerint a Steames játékokat gond nélkül futtatja 720p-ben a gép, amely egyébként ray tracinggel is fog rendelkezni.A grafikát is testre szabhatjuk, hasonlóan, mint PC-n, valamint a Bluetooth támogatás gondoskodik a csatlakozási lehetőségekről.A korai beszámolók szerint a konzol simán futtat olyan játékokat, mint a Death Stranding vagy a Doom Eternal. A legolcsóbb változat 400 dollárért, azaz közel 122 ezer forintért fog menni, melyért cserébe 64 GB-nyi tárhelyet kapunk.A 256 GB-os változat 529 dollárért (kb. 160 ezer forint) megy, míg az 512 GB-os variáns közel 197 ezer forintnak megfelelő dollárért megy majd. Mindegyik esetében van microSD kártya támogatás, illetve a két drágább változatban gyorsabb NVMe slot is van.Kisebb játékok esetében 8 órányi akkuidőt ígér a Valve, míg a nagyobb bestiáknál közel 2 órányi üzemidőt tud majd. Lesz HDMI port, USB-C port, valamint 16 GB-nyi RAM lapul meg a masina mélyén.

