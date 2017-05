Bemutatkozott a Sapphire RX 560 Pulse

Az AMD egyelőre még váratja azon rajongókat, akik igazi csúcsteljesítményű kártyákra pályáznak, hiszen az RX 500-as széria messze nem nyújt annyi újdonságot, mit amennyit a Vega kártyák magukkal fognak hozni.

Ennek ellenére találkozhatunk kifejezetten korrekt tudású és sokak számára fontos modellekkel is a palettán, például az RX 560-nal. A Sapphire nemrég mutatta be a rá épülő RX 560 Pulse modelljeit, melyek 2 és 4GB GDDR5 memóriával is elérhetőek lesznek.A 99 és 119 dolláros ajánlott árak nagyon barátiak, miközben az 1175MHz-es alap órajel akár 1300MHz-ig is felmehet. A 70mm-es ventilátor állítólag elegendő lesz a teljesítmény kordában tartásához, a játékélmény kapcsán pedig akár Full HD felbontásig is elmehetünk feltekert grafikával.