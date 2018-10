Bemutatkozott a Project Stream: játssz tripla-A kategóriás játékokat Chrome böngészőből!

A jelek szerint a Google is a streamelős játékszolgáltatásokban látja a jövőt, amibe bár sokak bicskája törött bele néhány évvel ezelőtt - az OnLive esete igencsak emlékezetes volt -, de mostanra már kialakult a megfelelő technikai háttér egy ilyen platform működtetéséhez.

Ennek apropójából a Google most bemutatta a Project Streamet, ami lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag egy közönséges notebookon is játszhassunk tripla-A kategóriás játékokat full HD felbontásban, 60fps mellett, az egyetlen feltétele mindennek, hogy legyen egy gyors és masszív netkapcsolatunk, valamint pluszban Chrome böngészőt használjunk.Ez a két dolog ugyanis a Project Stream alapja, ha pedig ezek teljesülnek, teljesen lényegtelen a hardver, sőt az is, hogy milyen operációs rendszer van a gépünkön, a játékok akadozástól mentesen, a legjobb formájukban futnak majd a képernyőn, pontosan úgy, mintha azt helyben futtatnánk.A Project Stream egyelőre tesztüzemben működik, ezáltal bárki,, és ingyen játszhatja az Assassin's Creed Odyssey-t, amiről már egy prezentációt is kaptunk az alábbiakban.Hogy a szolgáltatás mikor indul, mikor érkezik Európába, egyáltalán mennyibe kerül majd a kapcsolódó havidíj, az egyelőre nem derült még ki, de izgatottan várjuk, hogy mire juthat mindezzel a Google.

Nézd nagyban ezt a videót!