Bemutatkozott a Prince of Persia: The Sands of Time Remake, de nincs benne sok köszönet

Ahogyan azt már idejekorán tudni lehetett, bemutatkozott a Ubisoft Forward esemény keretien belül a Prince of Persia: The Sands of Time Remake , ami viszont olyan szinten gyalázatosan fest első blikkre, hogy már bánjuk a ráncfelvarrást.

Még erre a generációra, azaz PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is jön a játék, de talán egyetértetek velünk abban, hogy, úgyhogy teljes mértékben érthetetlen, mégis mit gondolt a Ubisoft, amikor zöld utat adott ennek a projektnek.Bárhogyan is, reméljük a végeredmény javulni fog még, bár túl sok idejük nincs a foltozgatásra, lévén 2021. január 21-én debütál az alkotás, illetve a hír elején említett platformok mellett PS5-re és Xbox Series X-re is kiadják.

Nézd nagyban ezt a videót!