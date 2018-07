Bemutatkozott a Nintendo új elnöke

Satoru Iwata korai halála után Tatsumi Kimishima vette át az elnöki pozíciót három évvel ezelőtt, most viszont az úriember továbbadja a stafétabotot, aki most be is mutatkozott a világnak.

A Nintendo elnöki pozícióját ezentúl, viszont Kimishima elmondta, hogy amióta a fiatal menedzserek nagyobb beleszólást kapnak a vállalat döntéseibe, azóta egyre jobb és jobb eredményekkel büszkélkedhetnek.Furukawa nyílt levélben megnyugtatta a rajongókat, hogy a Nintendo eddigi eszmeiségét továbbra is fent tartja, viszont igyekezni fog, hogy a játékaik nagyobb közönséghez jussanak el, kiszélesítve ezzel a közönséget. Természetesen Switch mellett folytatják az okostelefonok megszállását is a Super Mario Run mintájára.