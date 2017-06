Bemutatkozott a Need for Speed Payback!

Amint arról az EA és a Ghost Games már tegnap értesítettek minket, néhány perccel ezelőtt bemutatkozott a legújabb NFS-játék, avagy név szerint a Need for Speed Payback , amely Forune Valley alvilágába repít majd el minket egy nem túl bizalomgerjesztő csapat társaságában.

A játékról egyelőre nincs sok információnk, de azt tudjuk, hogy k, akik zsebre tették a városi kaszinókat, bűnözőket és még a zsarukat is, ezáltal komoly ellenszélre számíthatunk a küldetések során. Need for Speed Payback középpontjában minden esetben autónk áll majd, amelyet, testre szabhatunk és természetesen nagyokat versenyezhetünk vele, hiszen ez lesz mindennek az alapja. Need for Speed Payback várhatóanPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!