Bemutatkozott a Mega Sg nevezetű konzol, ami a Sega platformjait helyezi a középpontba

Egy vadonatúj konzolról rántotta le a leplet az Analogue, akiknek olyan kis masinákat köszönhetünk, mint az Nt Mini és a Super Nt, a következő gépük azonban teljes mértékben a Sega konzolgenerációira fókuszál.

A Mega Sg névre keresztelt bestia egyaránt tud futtatni Sega Master System, Genesis, és Mega Drive szoftvereket is, természetesen HDMI porttal jön a dolog, arról nem is beszélve, hogy futtatni lehet majd rajta kazettás játékokat mindenféle akadály nélkül.Tervben van, hogy a későbbiekben kiadjanak egy adaptert hozzá, amivel más konzolok kazettáit tudjuk beindítani a Mega Sg-n, egyelőre viszont "csak" ezekkel a platformokkal kell megelégedünk., és ha minden a tervek szerint halad, akkor 2019 áprilisában már kézhez is kapjuk.