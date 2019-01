Bemutatkozott a Kingdom Hearts 3 összes új kulcspengéje

A Square Enix munkatársai a Twitteren keresztül nagy bejelentésekbe kezdtek a Kingdom Hearts 3 kapcsán, így megmutatták a rajongóknak az összes új kulcspengét, melyek az egyes Disney világokhoz kapcsolódnak majd.





Mint ismert, a keyblade nevű eszköz - vagy fegyver, kinek mi - a sorozat egyik jellegzetességének tekinthető, és a készítők minden új univerzumhoz összehoztak egyet-egyet, ezáltal a Toy Stoy, a Szörny Rt, a Jégvarázs, a Micimackó, a Karib-tenger kalózai, az Aranyhaj, a Hős6os és a Herkules is megkapta a sajátját.Amennyiben közelebbről is megismerkednél a pengékkel, az alábbiakban készítettünk róluk egy összeállítást, ha pedig már a játékban használnád őket, a Kingdom Hearts 3 január 29-én érkezik PS4-re és Xbox One-ra is.