Bemutatkozott a HP kifejezetten játékosoknak szánt HDR-képes monitorja

A HP hivatalosan is lerántotta a leplet legújabb gamer monitorjáról, mely Pavilion Gaming 32 HDR név alatt rögtön el is árulja nekünk két kecsegtető tulajdonságát, így a 32 hüvelykes képátlót és a HDR-támogatást.

A kérdéses megjelenítő 2560X1440 képpontos natív felbontásra képes, amihez olyan értékek tartoznak, mint a 3000:1 statikus kontrasztarány, az, miközben a kijelző teljes mértékben megfelel a VES Display HDR-600 követelményeknekA -5 és 21 fokos szögben dönthető monitor elhelyezhető fali konzolon is, a kimenetek és bemenetek tekintetében pedig található rajta DisplayPort, HDMI-ből és USB 2.0-ból pedig rögtön két-két darab is, miközben a termék még az AMD FreeSync technológiát is támogatja. A HP Pavilion Gaming 32 HDR várhatóan még májusban felkerülhet a boltok polcaira, méghozzá 450 dollár körüli árcédulával.