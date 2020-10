Bemutatkozott a Hearthstone: Madness at the Darkmoon Faire kiegészítő és vele együtt sok újdonság

A Blizzard a tegnap esti órákban hivatalosan is lerántotta a leplet a Hearthstone legújabb kiegészítőjéről, mely Madness at the Darkmoon Faire címmel elhozza majd a kártyajátékba a World of Warcraft legendás cirkuszi mutatványait.

A játékban Darkmooon Faire világát elfoglalták a régi istenek, a mi feladatunk pedig az lesz, hogy a küldetések során rendet tegyünk, ehhez pedig tonnányi új lap, friss lények, varázslatok és egyebek várnak ránk, de fontos kiemelni, hogy általánosságban is jelentős változások várnak ránk a játékban.A kiegészítővel együtt ugyanis érkezik például egy vadonatúj jutalomrendszer, de változik a profilszisztéma is, Duels név alatt ráadásul kapunk egy új játékmódot, melynek korai változata már elérhető az előrendelőknek, egyébként a végleges változat és a kiegészítő csak november 17-én érkezik.

