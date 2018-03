Bemutatkozott a Harvest Moon: Light of Hope Nintendo Switch-es gyűjtői kiadása

Már nem kell sokat várni arra, hogy május magasságában PS4-en és Nintendo Switch-en is elrajtolhasson a nagyszerű Harvest Moon-sorozat aktuális epizódja, amihez a Rising Star Games és a Natsume most bemutatták a gyűjtői kiadást.





Ennek köszönhetően megtudtuk, hogy a kizárólag Nintendo Switch-re érkező Harvest Moon: Light of Hope Collector's Edition keretein belül az alapjáték mellett kapni fogunk egy csomag exkluzív fém kitűzőt, egy állatos bögrét, egy hasonló mintázatú táskát, mindezt pedig egy speciális farmos gyűjtői dobozban, olyan digitális extrákkal, mint a Season Pass, ami a későbbiekben négy DLC-t ad hozzá az alapokhoz.A gyűjtői kiadás mellett hallottunk még egy Special Edition-ről is - ez már PS4-re egyaránt kapható lesz -, aminek az érdekességét egy kooperatív mód és egy második karakter, Soleil megjelenése adja majd, de érkezett egy friss gameplay videó is a Harvest Moon: Light of Hope -ról, hogy még jobban megismerkedhessünk a népszerű gazdálkodós játék sajátosságaival.

Nézd nagyban ezt a videót!