Bemutatkozott a Greedfall 2: The Dying World

Önmagához képest kifejezetten nagy sikert ért el és több mint egymillió példányos eladást hozott a Spiders és a Nacon kooperációjában még 2019-ben megjelent Greedfall című akció-RPG, amiről már akkor sokan megjegyezték: ez egy folytatásért kiáltó ötlet.

Ezeket a megjegyzéseket pedig megfogadták a készítők, mégpedig olyannyira, hogy most, hiszen három évvel az első játék eseményei előtt járunk benne. Greedfall 2: The Dying World címre keresztelt alkotás minden más tekintetben folytatja az előd által kitaposott ösvényt, esőt már azt is tudjuk, hogy valamikor 2024-ben érkezik - az első videó alatt mondjuk 2023-at írnak a készítők -, tehát még várhatunk rá egy kicsit, de az alábbi kedvcsináló alapján érdemes lesz várni rá.

