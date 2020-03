Bemutatkozott a Ghost of Tsushima gyűjtői kiadása

Nagy nap volt a tegnap a Ghost of Tsushima rajongóinak, lévén a Sucker Punch és a Sony bejelentették, hogy június 26-án küldik a boltok polcaira a PS4 egyik utolsó nagy exkluzív címét, mely itthon ráadásul magyar felirattal érkezik.













Ahogyan várható volt, nem maradt ennyiben ez a bejelentés, így a Sony bemutatta végre a játék speciális kiadásait, köztük a szokásosan tartalmas gyűjtői kiadással, melyet két speciális csomag kísér még. Lássuk a medvét!Az legkisebb bővített csomag a 70 dollárt kóstáló Special Edition lesz, mely az alapjáték mellett egy fémdobozt, egy digitális mini művészeti könyvet, fejlesztői kommentárt, in-game tárgyakat és egy skin csomagot is tartogat nekünk.Ezt kíséri a szintén 70 dollárra árazott Digital Deluxe Edition, mely a játék mellett egy nagyobb skin csomagot tartalmaz, méghozzá digitális művészeti könyvvel, fejlesztői kommentárral és különféle in-game tárgyakkal.A non plus ultra természetesen a Collector's Edition lesz, mely felvonultatja az iménti csomagok extráit, de ezen felül találunk majd benne egy harci zászlót, szövettérképet, valamiféle csomagoló ruhát, valamint egy maszkot.