Bemutatkozott a For Honor harmadik évada

A Ubisoft egy látványos kedvcsináló társaságában jelentette be a For Honor harmadik szezonjának indulását, ami itt van már a kanyarban, a középpontjában újabb hősökkel, pályákkal és egyéb izgalmas extrákkal.

Egy kicsit konkrétabban ez azt jelenti, hogy a For Honor -ban hamarosanis harcba szállhatunk majd, az újabb csatamezők tekintetében pedig a Sentinel és a beszédes nevű Viking Village nevű helyszínek várhatók, méghozzá újabb felszerelésekkel, legendás darabokkal, 40-esre emelt reputációs szinttel és több testre szabhatósági opcióval.Ha többet szeretnél tudni a For Honor harmadik évadáról, hovatovább már mozgásban is megtekintenéd, akkor nézd meg az alábbi kedvcsinálót, ami éppen erről szól. A szezon egyébiránt a két új hőssel indul meg, akiket augusztus 15-től a Season Pass-tulajdonosok már irányításuk alá vehetnek, mindenki másnak azonban augusztus 22-ig kell várni rá.

Nézd nagyban ezt a videót!