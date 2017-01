Bemutatkozott a For Honor gépigény

Már nagyon itt volt az ideje, hogy a Ubisoft munkatársai bejelentsék végre a For Honor gépigényét, így a tegnapi nap folyamán a minimum és az ajánlott rendszerkövetelményekről egyaránt lehullott a lepel.

Mint az várható volt, a For Honor a legtöbb Ubisoft játékhoz hasonlóan megfelelően optimalizált lesz, így alacsonyabb felbontás mellett már 2GB V-RAM, 4GB RAM és egy erősebb középkategóriás processzor is elegendő lesz ahhoz, hogy megtapasztalhassuk a vikingek, a lovagok és a szamurájok legvadabb ütközeteit.Lássuk a konkrétumokat:OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i3-550 / AMD Phenom II X4 955Grafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 (2 GB VRAM) / AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 (2 GB VRAM)Memória: 4GB RAMOS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350Grafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 (2 GB VRAM) / AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 (2 GB VRAM)Memória: 8GB RAMGeForce GTX600-sorozat: (minimum) GeForce GTX660 / (ajánlott) GeForce GTX680GeForce GTX700-sorozat: (minimum) GeForce GTX750ti / (ajánlott) GeForce GTX760GeForce GTX900-sorozat: (minimum) GeForce GTX950 / (ajánlott) GeForce GTX970GeForce GTX10-sorozat: (minimum) bármilyen GeForce GTX10 / (ajánlott) GeForce GTX1060Radeon HD6000-sorozat: (minimum) Radeon HD6970Radeon HD7000-sorozat: (minimum) Radeon HD7870Radeon 200-sorozat: (minimum) Radeon R9 270 / (ajánlott) Radeon R9 280XRadeon 300/Fury X-sorozat: (minimum) Radeon R9 370 / (ajánlott) Radeon R9 380Radeon 400-sorozat: (minimum) Radeon RX460 / (ajánlott) Radeon RX470Egér és billentyűzetMicrosoft Xbox 360Microsoft Xbox OneMicrosoft Xbox One ElitePlayStation 4 (Original/Pro)Bármilyen külsős Xbox-kompatibilis kontrollerLogitech ChillstreamOUYA kontrollerSteam kontrollerPlayStation 3 kontroller