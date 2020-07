Bemutatkozott a Far Cry 6

A Ubisoft a tegnap esti Ubisoft Forward esemény részeként hivatalosan is lerántotta a leplet a Far Cry-sorozat legújabb tagjáról, mely nemes egyszerűséggel csak Far Cry 6 név alatt érkezik, a főszerepben Giancarlo Espositóval.

A Breaking Bad-sorozatban egy igazi csendes őrültet alakító színész ugyanis az új rész egyik központi alakjaként egy véres kezű diktátort alakít majd. A helyszín egy Yara nevű karibi sziget lesz, ahol Anton Castillo, a környék diktátora nem riad vissza a véres módszerektől sem azért, hogy eltörölje az ellenállást és kis diktatúráját ismét a saját irányítása alatt tudja.Mindebben ráadásul fia, Diego is segítséget nyújt majd neki, amit mi vélhetően majd a másik oldalról állva láthatunk, és ellenállóként próbálunk megakadályozni. A Far Cry 6 várhatóanPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is. Az első kedvcsinálók az alábbiakban sorakoznak: