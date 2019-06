Bemutatkozott a Doom Eternal gyűjtői kiadása

A Bethesda az E3 alkalmából hivatalosan is lerántotta a leplet a Doom Eternal gyűjtői kiadásáról, mely alighanem valóra váltja a rajongók legnagyobb álmát, lévén a csomag központi attrakciója egy Doom Slayer sisak tökéletes replikája lesz.





Persze ez messze nem minden, ami ebben a csomagban vár majd ránk, lévéntalálhatunk egy speciális fémdobozt, egy nagyobbacska litográfiát, egy könyvet, sőt még egy magnókazettát is, ami lényegében hozzáférést ad nekünk a 2016-os Doom és a Doom Eternal digitális zenéihez - méghozzá veszteségmentes formában.Persze a gyűjtői csomagban lesznek digitális extrák is, így egy Demonic Slayer skin mellett ott lesz a Classic Weapons Sound Pack, de az igazán nagy dolog a Year One Pass lesz, ami hozzáférést ad az első két DLC csomaghoz, melyek a kampányt bővítik. A Doom Eternal és a gyűjtői kiadás egyaránt november 22-én érkezik.