Bemutatkozott a Destiny 2: Warmind kiegészítő, itt vannak az első részletek

A várakozásoknak megfelelően a Bungie egy tegnap esti livestream során minden apró részletet megosztott a rajongókkal a Destiny 2 : Warmind kiegészítőről, így megtudtuk, hogy valóban a Marson kalandozunk majd benne, a főszerepben Rasputinnal.

A kérdéses mesterséges intelligencia ugyanis inaktív állapotából feleszmélve, a mi feladatunk pedig ebből máris kitalálható lesz: az új sztori kampányban fel kell fedeznünk Hellas területét, és meg kell állítanunk a Hive sereg ámokfutását.Az új kampány persze csak a jéghegy csúcsa, ezen felül a rajongók Strikes név alatt kapnak még egy három fős kooperatív módot is, mely a Destiny 2 küldetéseire épül, de jön a Raid Lair is, egy teljesen új, hat főt támogató aktivitás, ami a Leviathanon játszódik, és a csapatok új helyszíneket felfedezve, új ellenfelekkel és bossokkal harcolva teljesen új jutalmakat és eredményeket érhetnek majd el benne.Ezen felül érkezik egy új Endgame aktivitás is, mely, melyben a játékosoknak minél tovább ki kell bírniuk a hullámokban áramló ellenfelek és bossok áradatában - természetesen mások oldalán.Mindezen felül új tematikus fegyverek, páncélok és felszerelések is érkeznek a kiegészítővel, sőt, így a The Insight Terminus névre hallgató Strike küldetés csak ezen a platformon lesz elérhető őszig. Destiny 2 : Warmind kiegészítő várhatóan május 8-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, 20 dolláros árcédulával.

