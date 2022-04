Bemutatkozott a Deep Rock Galactic második szezonja

A Deep Rock Galactic készítője, a Ghost Ship Games már 2021 decemberében bejelentette a második évadot, végül néhány hónappal később egy hatperces trailer látott napvilágot az ingyenes szezonbérletről.

A játékosok a még decemberben kiadott útiterv-frissítésen keresztül tudták meg, hogy a Deep Rock Galactic második szezonja idén március és április között várható, és íme, itt is van, aáprilis 28-án a Steam játékosok számára, május 5-én pedig az Xboxot és PlayStationt használók számára.Ahogy az várható volt, a Season 2 a Rival Incursion folytatása, és a bányászati műveleteket továbbra is a riválisok zavarják meg. A 2. szezon tehát azt fogja felügyelni, hogy még jobban összecsapjatok velük, miközben megpróbáljátok egymást felülmúlni. Úgy tűnik azonban, hogy a Rivals nem tervezi, hogy könnyen elbukik, és ebben az évadban az új kommunikációjukat, robothordáikat és egy szörnyű új ellenséget kell célba venned.Mindezek mellett a szezonesemény-bónuszok nagyjából megduplázódtak, és egy új szezonkihívás is vár a játékosokra. Ha ez nem lenne elég a felkészüléshez, egy ingyenes szezonális csatabérlet is elérhető lesz, amely különböző, egyedi kozmetikumokat kínál.

