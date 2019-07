Bemutatkozott a Death Stranding hivatalos dobozképe

A Comic-Con alkalmával Hideo Kojima újdonságáról, a Death Stranding ről is kiderült egy "aprócska" részlet, ami bár nem magát a szoftvert érinti fajsúlyosan, azonban a lemezgyűjtők számára fontos aspektus lesz.

Egészen pontosan a Death Stranding dobozképéről van szó, amiről most hivatalosan is lerántották a leplet. Vélhetően senki nem arra számított, hogy majd a dobozkép alapján azonnal megvilágosodunk a játék teljes egészével kapcsolatban, azonban mindenféleképp jó tudni, hogy milyen grafika fog ránk visszaköszönni a borítóról.Természetesen semmi extra, mindössze egy roppant ütős kompozíció, amit szinte teljes egészében a főszereplő, a Norman Reedus által megformált Sam borít be. Ha már a játék kapcsán nem is, úgy fest, a borító esetében Kojima a minimalizmusra törekedett, és bizony roppant jól működik ez a koncepció.A képen a bal oldalt látható ábra a játék alap kiadásának borítója, míg