Bemutatkozott a Command & Conquer Remastered első gameplay teasere

Már-már el is felejtettük, hogy az Electronic Arts néhány hónappal ezelőtt engedélyt adott a Petroglyph Games csapatának a legendás első Command & Conquer feldolgozására, amiről most bemutatkozott az első gameplay teaser is.

Ennek hála megtudtuk, hogy nem ültek a babérjaikon a készítők, méghozzá olyannyira nem, hogy valóban alaposan sikerült gatyába rázniuk az egykori pixelhalmazt, ezáltal, sőt mi több, zoomolási lehetőséggel is tud már szolgálni nekünk a projekt.Ez derül ki legalábbis az alábbi felvétel láttán, mely azt is megmutatja nekünk, hogy szépülés ide vagy oda, a Command & Conquer Remastered minden tekintetben egy autentikus projekt lesz a sorban, hiszen egy "előtte-utána" felvételen láthatjuk mozgás közben a legendás stratégiát.

