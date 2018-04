Bemutatkozott a Call of Duty WWII új Dunkirk és V2 csatatere

A Sledgehammer Games két friss Call of Duty WWII trailerrel örvendeztetett meg minket az érkező The War Machine DLC kapcsán, ezáltal lehetőségünk nyílik megismerkedni a Dunkirk és a V2 névre keresztelt új csataterekkel.

A két helyszínt ismét a fejlesztők prezentálják nekünk szinte négyzetméteres bontásban, miközben természetesen látványos felvételeket is szemügyre vehetünk, így előbbi esetében, ami sokkal taktikusabb környéknek ígérkezik, mint azt elsőre gondolnánk. Call of Duty WWII : The War Machine DLC várhatóan még ma befut a PS4-es rajongókhoz, a főszerepben három új multis pályával, egy új térképpel a War játékmódhoz, valamint egy új Nazi Zombies csatatérrel. A PC-s és Xbox One-os változatok egy hónap múlva lesznek esedékesek.

Nézd nagyban ezt a videót!