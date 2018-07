Bemutatkozott a Call of Duty: Black Ops 4 zombis gyűjtői kiadása, amihez trailer is járt

Igencsak aktív az idei San Diego Comic Con-on az Activision és a Treyarch a Call of Duty: Black Ops 4 kapcsán, a helyszínen ugyanis bemutatták a játék zombis gyűjtői kiadását, mely Mystery Box Edition név alatt kerülhet majd fel a boltok polcaira.





A kifejezetten a Zombies játékmód kedvelőinek megálmodott csomag rengeteg extrát tartogat a rajongóknak, így nem elég, hogy az egész pakk egy hihetetlenül látványos dobozkában kap helyet, abban találni fogunk, ami a világ legböszmébb találmányaként telefonunk hátlapjára ragasztva papíron jobb fogást kínál a készüléknek.A kézzel fogható extrák mellett a Call of Duty: Black Ops 4 Mystery Box Edition természetesen rengeteg digitális extrát is tartogat majd számunkra, ezáltal a komplett Black Ops Pass-t, benne négy exkluzív Blackout karakterrel, 12 multis pályával és 4 új zombis élménnyel a főszerepben.Bár önmagában már ez a csomag is hírértéket képviselt volna, azonban az illetékesek nem érték be ennyivel, és az esemény részeként, egészen pontosan a Call of Duty: Black Ops 4 Zombies egyik kampányáról, a Blood of the Dead-ről.A felvétel a kérdéses sztoriszál nyitójelenetét ismerteti meg velünk, méghozzá olyan, a korábbi részekből ismert arcokkal a főszerepben, mint Richtofen, Takeo, Dempsy és Nikolai, akik a hírhedt Alcatrazban szállnak szembe az élőhalottakkal.

