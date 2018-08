Bemutatkozott a Call of Duty: Black Ops 4 új Arsenal pályája

Várható volt, hogy az Activision nem hagyja prezentáció nélkül a Call of Duty: Black Ops 4 -et a gamescom 2018 alkalmából, ezáltal érkezett is a játékból egy 13 perces gameplay videó, melyen az új Arsenal pálya kapta a központi szerepet.

Ezen a változatos és jól berendezett helyszínen zúznak ugyanis egyet profi gamerek, méghozzá, ha tehát ez a szabályrendszer is érdekelne minket, akkor most két legyet üthetünk egy csapásra. Call of Duty: Black Ops 4 érkezését továbbra is október 12-én várjuk, méghozzá kizárólag multis élményekkel és battle royale mókával, melynek bétája várhatóan már szeptember közepén kipróbálhatóvá válik.

Nézd nagyban ezt a videót!