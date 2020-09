Bemutatkozott a Call of Duty: Black Ops - Cold War többjátékos módja, ekkor bétázhatunk

Menetrendszerűen robogott be a Call of Duty: Black Ops - Cold War első bemutatója a többjátékos mód kapcsán, így első kézből vehetjük szemügyre, hogy mégis miféle minőségben fog elénk tárulni a franchise új része multiplayer tekintetében.

Egy picit több mint három perces anyaggal készült az Activision, amiben bőségesen akadnak gameplay snittek, illetve úgy általánosságban nagyon ütős vágásokkal találkozhatunk a komplett trailert szemlézve. Tipikus Call of Duty előzetesminőség!Egyébiránt a béta pontos idejéről is híreket kaptunk, miszerint október 8-án ugorhatnak neki a próbaköröknek a PS4-esek, ami egészen október 12-éig tart. Ennek az első két napján csak az előrendelők játszhatnak. Október 15-19. között jön a második kör, ekkor viszont a PC-sek és az Xbox One-osok is beszállhatnak a buliba, az első két napon megint az előrendelők, majd utána bárki más is.

