Bemutatkozott a Borderlands 3 gépigénye

Nem kell tovább aggódni a Borderlands 3 gépigénye miatt a 2K Games és a Gearbox ugyanis bejelentették, hogy milyen számítógépre is lesz szükségünk ahhoz, hogy futtatni tudjuk az alkotást.





Túl nagy meglepetésre ne számítsunk, mondhatni erős átlagos, ami ezen a téren a Borderlands 3 kapcsán vár ránk, de azért itt is érvényes a megállapítás, miszerint aki egy kicsit szebb látvány társaságában élvezné az alkotást, annak bizony oda kell majd pakolnia alá a megfelelő gépet.Ha kíváncsi vagy rá, az alábbiakban te magad is szemügyre veheted a kapcsolódó gépigényt, ami mellett annyit kell tudnod, hogy a Borderlands 3 érkezését még mindigPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.