Bemutatkozik Hilde, a SoulCalibur VI új karaktere

Szépen lassan, de annál biztosabban gyarapítja a Bandai Namco a SoulCalibur VI tartalmi oldalát, hiszen most újabb friss karakterről rántották le a leplet, aki nem más, mint Hilde, az előző részekből már jól ismert harcosnő.

A Királyság Védelmezőjeként emlegetett Hilde a második szezonbérlet keretein belül jut majd el a játékosokhoz, így nem lehet ingyen és bérmentve lecsapni rá, ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogyEttől függetlenül azonban jött egy friss kedvcsináló, amin tüzetesebben is szemügyre vehetjük a negyedik epizód óta jelen lévő Hildét, így a harcmodorát is jobban kiismerhetjük, valamint egy csipetnyi szeletkét is kapunk a személyiségéből.

