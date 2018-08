Bemutatkozik Clash, a Rainbow Six Siege új pajzsos operátora

Gőzerővel megy a készülődés a hamarosan érkező Operation Grim Sky-ra, lévén mostanában egyre többen hallunk a következő Rainbow Six Siege frissítés felől, most például az egyik új operátorról rántották le a leplet.

Konkrétan egy támadó és egy védő fog bemasírozni a csatatérre, ezúttal utóbbiról tudtuk meg egy közel fél perces videó keretein belül, hogy ki is ő valójában.. Már előre rettegünk tőle.Elviekben augusztus 19-én bővebben is megmutatkozik az Operation Grim Sky, több részletet is elárul a Ubisoft, nagyon úgy tűnik, hogy igazából a mostani teaser is véletlenül került publikálásra, hiszen azonnal törölték azt a srácok. Az említett ízelítőt nézzétek meg magatoknak is:

Nézd nagyban ezt a videót!