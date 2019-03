Bemutatkozik a Valve Index, a cég saját VR-headsete

Mindenféle előzetes felvezetés nélkül bukkant fel a Steamen a Valve Index névre hallgató kütyüről egy teaserként szolgáló kép, amely minden bizonnyal a cég saját bejáratú VR-headsete, amin már jó ideje ügyködnek.

A képen megjelölték a májust,, merthogy a linkben ott figyel a "sale" címke is. Hogy milyen teljesítményre lesz képes, miben lesz más, mint a most piacon lévő virtuális valóság készülékek, és persze, hogy milyen árszabással fog rendelkezni a hardver, ezeket mind-mind homály fedi jelenleg.Talán feltételezhetjük, hogy az elkövetkezendő hetekben Gabenék megosztanak egy-két részletet a Valve Index-szel kapcsolatosan, aztán ki tudja, talán még a headset megjelenésével együtt megejtik annak a bizonyos új Half-Life VR-játéknak a premierjét is...