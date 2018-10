Bemutatkozik a Project xCloud, az Xbox streaming szolgáltatása

Az idei E3-on a Microsoft elárulta, hogy természetesen ők is terveznek a játék streameléssel, viszont semmilyen különösebb információt nem mondtak el nekünk ezzel kapcsolatban, most viszont kicsit többet is megtudtunk.

A redmondi óriás egy blogbejegyzésben rántotta le a leplet a Project xCloud nevezetű technológiájukról, mely természetesen a streamer szolgáltatásuk neve lesz, ezáltal pedig megtudtuk, hogy egyaránt tudjuk majd okostelefonunkra és tabletünkre is közvetíteni a játékot.Elviekben 2019-ben próbálhatja majd ki először a publikum a Project xCloudot, és az irományból kiderül, hogy. Egy egészen hangulatos kis kedvcsinálót is kaptunk a bejelentés mellé, lessétek meg ti is:

Nézd nagyban ezt a videót!