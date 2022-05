Bel'veth a League of Legends 160. karaktere

League of Legends visszatér a Void sötétjébe, ugyanis nyilvánosságra hozták a következő játszható bajnokot: Bel'Veth, a Void Empress, aki a 2009-es megjelenés óta a százhatvanadik hős, aki csatlakozott a játékhoz.

Egy rosszindulatú erőről van szó, aki a League of Legends univerzumában, a semmi birodalmában, az Ürességben született. A hivatalos életrajza szerint Bel'Veth új emlékek után vágyik, egész városokat és azok lakosságát emészt fel, mielőtt az információkat egy kiterjedt idegen tájba, a Levendula-tengerbe helyezi át.A leleplező trailer egy másik bajnokot, Kai'Sa-t mutatja be, aki a Bel'Veth nyomában hagyott Levendula-tengert fedezi fel. Végül megjelenik a Void Empress, és bemutatja néhány képességét, köztük a teleporációt és a sárkányszerű lénnyé való átalakulást. Bel'Veth június 9-én jelenik meg a League of Legends ben.

