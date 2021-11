Belistázták PS5-re a Serious Sam 4-et

A Croteam és a Devolver Digital több mint egy évvel ezelőtt hozta vissza a kultikus klasszikus first person shooter franchise-t, a Serious Samet, amikor a Serious Sam 4 2020 szeptemberében megjelent PC-re és Stadiára, és úgy tűnik, hogy a játék hamarosan konzolokra is megérkezhet.

Ahogy azt a Gematsu kiszúrta , a Serious Sam 4 -et nemrég a német USK minősítette PS5-re. Bár a játéknak egy ideje már bejelentették a PS4-re és Xbox One-ra szánt változatát, az az időzített Stadia-exkluzivitás miatt 2021-re csúszott, és mivel 2021-nek már majdnem vége, a kiadó Devolver DigitalPersze PS5-ös és Xbox Series S / X-es verziókat nem jelentettek be, így ez a besorolás arra utalhat, hogy cross-gen megjelenés is tervben lehet.