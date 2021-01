Bekerült a Gangnam Style tánc a Fortnite-ba

Bőven túl vagyunk már PSY Gangnam Style őrületén, azóta lecsengett a Despacito is, és 2021-ben sokan már nem is emlékeznek ezekre a globális trendekre - mégis az Epic Games most látta elérkezettnek az időt, hogy beletegyék az egyiket a Fortnite-ba.

A Gangnam Style tánc bekerült a népszerű battle royale-ba, mint hangulatkifejezés, úgyhogy mostantól az ikonikus tánccal is rophatjuk a csatamező közepén, ha netán ilyen jellegű vágyaink vannak. Arról fogalmunk sincs, hogy ez miként jutott hirtelen a stúdió eszébe így 2021-ben, de sok vizet nem zavar a jelenléte.Legalább egyfajta időutazásnak tökéletes, hiszen 2012-ben volt hatalmas divat a dél-koreai előadó fülbemászó slágere, ami kellően elborult volt ahhoz, hogy az emberek világszerte megszeressék a nótát.