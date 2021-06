Májusban a Gearbox bejelentette, hogy cross-play funkcióval egészítik ki a Borderlands 3 -at, és a mostani frissítés el is hozta ezt a feature-t, ugyanakkor a PlayStationös brigád kimarad a buliból.

Ugyanakkor az Xboxos, PC-s, Mac-es és Stadiás közösség nyugodtan együtt játszhat, ehhez mindössze egy, a cross-playhez szükséges, speciális név szükséges, amit megadhatunk a játékon belül. Ezzel egyetemben egyébként, amely ismerősen csenghet, hiszen 2020-ban lezavarták a Revenge of the Cartels eseményt.Természetesen most is várnak ránk különleges kihívások, tematikus és exkluzív jutalmak, és megannyi más finomság.

