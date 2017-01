Bejelentve az MXGP 3: The Official Motocross

Habár az első két rész sem hagyott maradandó nyomot senkiben, azonban a Milestone képtelen feladni, így a Square Enix-szel karöltve bejelentették az MXGP 3: The Official Motocross -t, avagy a kérdéses motoros játék legújabb részét.

Az alkotás várhatóan PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelenhet még idén tavasszal, középpontjában a 2016-os szezonnal, amelynek átéléséhez kapcsolódóan egy dinamikus élményt ígértek a készítők, ami főként az időjárás tekintetében lesz megfigyelhető, melynek változása és sajátosságai alapvetően határozhatják meg a futamokat.Az MXGP 3: The Official Motocross egyik legnagyobb újdonsága a grafikában lesz keresendő, lévén a Milestone végre kukázta az eddig használt ósdi motort, és, ami miatt az alkotás még okozhat meglepetéseket, szóval érdemes lehet odafigyelni rá.

