Bejelentve az Asterix & Obelix: Slap Them All!

A régi klasszikusok felújítása után a Microids bejelentette, hogy a Mr Nutz Studio segítségével elkészítenek egy teljesen új Asterix és Obelix videojátékot, mely Asterix & Obelix: Slap Them All! címmel érkezhet.

Az alkotás egy oldalnézetes beat em up lesz - fogalmunk sincs, miért nem folytatják a régiek által kikövezett utat - PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, a főszerepben René Goscinny és Albert Uderzo fantasztikus univerzumával, melynek szereplőit és koncepciót bizonyára mindenki jól ismeri.Az Asterix & Obelix: Slap Them All! részeként, hogy szétverje a római hadsereget, de inkább beszéljen helyettünk az alábbi videó, mely amennyire rövid, annyire sokat mond a végeredményről.

