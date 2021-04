Bejelentve a WWE 2K22

A pankráció mekkájának, Super Bowl-jának számító Wrestlemania eseményen bejelentésre került a soron következő 2K22, avagy a népszerű videojáték-franchise következő etapja, ennek örömére pedig kapásból villantották is hozzá egy 22 másodperces részletet.

Ebben Rey Mysteriot láthatjuk, aki a RAW arénában megy neki Cesaronak, így már láthatunk is néhány korai felvételt a játékmenetről. Egyelőre hasonló minőségnek tűnik, mint az elmúlt pár év WWE-játék termése, de konkrétabbat majd csak a további trailereknél lehet mondani.Még nem tudni, mikor fog megjelenni a produktum, ahogyan azt sem, hogy kik lesznek benne, viszont az idei rész már csak azért is roppant mód izgalmas lesz, mert a 2K Games most egy évet kihagyott új rész tekintetében, miután a WWE 2K20 borzasztó módon leszerepelt.

Nézd nagyban ezt a videót!