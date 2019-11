Bejelentve a World of Warcraft következő expanziója, a Shadowlands

Jó ideje rebesgették már a Shadowlands címet, ami potenciálisan a World of Warcraft következő expanzióját jelezhette, és most meg is erősítették a pletykákat, lévén megtörtént a nagy bejelentés a BlizzCon 2019-en.

Egyelőre nem voltak túl bőbeszédűek a Blizzardos srácok a Shadowlands kapcsán, ugyanis a nyitóesten mindössze annyit árultak el, hogy valamikor, de hogy egészen pontosan mikor jelenik meg, azt még sajnos homály fedi.Természetesen mi mással jelentették volna be ezt az újdonságot, mint egy, a Blizzardhoz méltó, elképesztően minőségi és lenyűgöző bevezető animációval, mely kellő módon prezentálja, hogy nagyjából miféle hangulatra számíthatunk majd, amikor megérkezik a Shadowlands expanzió. Várjuk a további infókat!

Nézd nagyban ezt a videót!