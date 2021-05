Bejelentve a Vive Pro 2 VR headset, íme minden részlet

A HTC bejelentette a legújabb VR headsetjét, amely a Vive Pro 2 név alatt fut, és 5K felbontású kijelzővel rendelkezik, szemenként 2,5K-val és 120Hz-es panellel - sőt mi több, a fülhallgató látómezője 120 fokosra bővült a "kettős halmozott lencsés kialakítás" révén.





Az új fejhallgató támogatja a Display Stream tömörítést, ugyanakkor visszafelé kompatibilis a DisplayPort 1.2-vel. A Vive Pro 2 IPD beállításokat és állítható fejpántot kínál, illetve van még egy méretezési tárcsa is a tulajdonosoknak az illeszkedés további testreszabásához. A headset támogatja a külső fejhallgatót, és saját 3D térbeli hangrendszerrel rendelkezik.Az elődhöz hasonlóan az új fülhallgató az összes Vive SteamVR kiegészítővel is együtt fog működni - beleértve a Vive Trackerek minden generációját és a Vive Facial Tracker programot. 749 dollárért dobják piacra június 4-én, ami közel 221 ezer forintot jelent a gyakorlatban.Emellett bejelentették a Vive Focus 3-at is, ami abszolút üzleti felhasználású VR headset. Ez is 5K felbontású és 120 fokos FOV-val bír, míg a panel frissítési gyakorisága csak 90Hz, ami csökken a Pro 2-höz képest. Ez 1300 dollárért, azaz 383 ezer forintért megy.