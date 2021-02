Bejelentve a Total War: Warhammer III, idén már ki is jön

Jó hír a Warhammer-rajongók számára, ugyanis bejelentette a Creative Assembly a Total War: Warhammer III -at, ami ráadásul a tervek szerint még idén publikálásra is kerül PC-re, azon belül is Steamre.

Kapásból kaptunk egy nagyon patent kis előzetest is, amit az alábbiakban ti magatok is szemügyre vehettek, ez alapján pedig tudtok tájékozódni, hogy valójában miféle hangulatra, miliőre számíthatunk a játékot játszva. Minden faj kampánya egy újfajta kalanddal fog szolgálni, illetve ez az epizód vezeti be a Kislev és Cathay frakciókat.Aza Sega szerint, úgyhogy bőven van okunk tárt karokkal várni a szóban forgó alkotást. Kíváncsiak vagyunk, mi sül ki belőle!

Nézd nagyban ezt a videót!