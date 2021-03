Bejelentve a Total War: Rome Remastered, áprilisban már meg is jelenik

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy a Creative Assembly elhozza a 2004-es Total War: Rome felújított változatát, ennek értelmében friss, modern külcsín mellett élvezhetjük az egyik korai részét a franchise-nak.

A grafikán túl az interfészbe is belenyúlnak kicsit, itt-ott polírozzák a produktumot, így. Nem egy teljes értékű remake-ről van szó, úgyhogy annyira drasztikus változásokra nem kell számítanunk, viszont ettől függetlenül így is számíthatunk arra, hogy szebb és jobb körítésben láthatjuk majd az egykori klasszikust.Alant megtekinthető egyébként a hivatalos trailer, amit csatoltak a bejelentés mellé, ebben pedig már láthatjuk is, hogy milyen kaliberű újrakeverésről van szó a gyakorlatban.

