Bejelentve a Tiny Tina's Wonderlands című Borderlands spin-off

Régóta pletykálták, de a tegnap esti Summer Game Fest 2021 során meg is erősítették, hogy a Gearbox gondozásábn készül egy önálló Borderlands spin-off, amely a Tiny Tina's Borderlands cím alatt fut.

A játék lényegében a Borderlands 2 Assault on Dragon Keep DLC-jét hivatott feldolgozni egy teljes játékba, amely az asztali szerepjátékok sajátosságait parodizálta ki, és óriási népszerűségnek örvend.PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, valamint Xbox Series X-re.Az alkotásban teljes mértékben mi magunk alkothatjuk meg a karakterünket, akivel aztán szabadon orientálódhatunk akár több kaszt irányába is. A Borderlands-ből ismeretes játékmechanikák, fegyverek fognak visszaköszönni, úgyhogy nem lesz idegen az élmény.

