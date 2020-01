Bejelentve a The Elder Scrolls Online: Greymoor kiegészítő

A ZeniMax Online és a Bethesda bejelentette, hogy hamarosan rendkívül sötét élmények várhatnak a The Elder Scrolls Online rajongóira, lévén a népszerű MMORPG nemsokára egy újabb kiegészítővel bővül, mely Greymoor címmel érkezik.

Az expanzió a korábban beharangozott Dark Heart of Skyrim részeként érkezik, mely egy teljes éven át tartó kalandként összesen négy kiegészítőt tartogat számunkra a 2020-as esztendőben, a Greymoor pedig május 18-án bővítheti a sort PC-n, majd június 2-án konzolokon is, a történet tekintetében pedig a The Elder Scrolls V: Skyrim eseményeit követően járunk majd benne, méghozzá több mint 900 esztendővel.A Greymoor bővítményben Nyugat-Skyrim sötét környékei várnak ránk, olyan régiók, mint Solitude vagy Blackreach voltak, atehát garantáltan nosztalgikus élményekkel árasztja majd el a Skyrim-rajongókat, akik az új helyszín és a tonnányi új küldetés mellett olyan extráknak örülhetnek majd, mint az új Antiquities rendszer, de érkezik egy új 12 fős trial és a Vampire skillfát is teljesen újrabalanszolták. Kedvcsinálónk is van:

Nézd nagyban ezt a videót!