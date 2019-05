Bejelentve a Star Ocean: First Departure R Remake

A Square Enix bejelentette, hogy a tri-Ace közbenjárásával elkészítik a legendás Star Ocean-sorozat egy hasonló jelzővel illethető epizódjának feldolgozását, mely igencsak megérdemelné a mai világtól is a figyelmet.

A szerencsés kiválasztott a Star Ocean: First Departure R lett, mely eredetileg 1996. július 19-én jelent meg Japánban, még az akkori Super Famicom konzolra, de 2007-ben egy PSP-s port részeként is ismerkedhettünk a három barát történetével, akik bár a sztori szerint egy rejtélyes betegségre keresik a gyógyírt, de helyette egy galaktikus föderációra bukkannak, akik éppen háborúban állnak egy másik nagy űrhatalommal.Sajnos a Star Ocean: First Departure R Remake kapcsán egyelőre semmilyen konkrét részlet nem látott még napvilágot - csak az, hogy-, ezáltal sem a megjelenési dátum, sem a tervezett újdonságok nem kerültek szóba, sőt kedvcsinálót sem tudunk mutatni nektek. Egyelőre!