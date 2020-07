Derült égből villámcsapásként jött a hír címében is olvasható Shadow Warrior 3 leleplezésének ténye, lévén semmiféle előjel nem volt rá, mégis meglépték a bemutatót, hamarosan pedig már az első gameplay snitteket is szemügyre vehetjük.

Egyelőre csak egy teaser trailerünk van, ami felcsigázza a kedélyeket, azonban napokon belül már magát a játékmenetet is láthatjuk, lévénAnnyi biztos, hogy a széria jellemző humorát az új etap is megtartja (mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az utoljára elhangzó mondat), illetve arra is mérget vehetünk, hogy 2021-benn megjelenik a Shadow Warrior 3

