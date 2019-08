A Koei Tecmo bejelentette, hogy tovább folytatja a Romance of the Three Kingdoms-sorozatot, mely Japánban már 1985 óta hódít, de az elmúlt néhány évben a nyugati világban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendett.

Ennek megfelelően a most bejelentett Romance of the Three Kingdoms XIV kapcsán már most biztos, hogy a PC-re és PS4-re készülő alkotás, tehát nem kell olyan sokat várni rá, mint a korábbi részekre.Sajnos a Romance of the Three Kingdoms XIV kapcsán bővebb részleteink egyelőre nincsenek, csak annyi bizonyos, hogy újfent a történelemből merítettek a fejlesztők, az alábbi kedvcsináló alapján pedig a hangulat ismét a maximumon lesz majd.

Nézd nagyban ezt a videót!