Bejelentve a Nintendo Switch Lite, íme a részletek

A korábbi pletykák most igaznak bizonyultak, ugyanis a Nintendo előhozakodott a Switch Lite-tal, ami kapcsán már meg is érkeztek a legelső hivatalos információk, melyeket az alábbiakban sorolunk.

Első kézből a legfontosabb: csak hordozható állapotban lesz használható a friss variáns. Ebből fakadóan kompaktabb és könnyebb gépre számíthatunk, ergo a Joy-Conok is mellőzve lesznek, helyettük pedig magán a konzolon lesznek a használható gombok, valamint némileg az üzemidő is jobb lesz - 3-7 órát emleget a Nintendo, míg a "nagytestvér" 2,5-6,5 órát bír.A Switch Lite, míg az eredeti Switch 300 dollárért megy. Minden játék futni fog rajta, amit lehet handheld üzemmódban nyúzni, illetve kompatibilis kontrollereket is használatba vehetünk majd.Az új konzol kijelzője 5,5 colos, míg az eredeti Switch 6,2 collal büszkélkedhet, a súly pedig az eredeti Switch Joy-Con mentes 297 grammjáról leesik 275 grammra a Lite esetében. Teljesítményben elvileg nem várhatunk csökkenést, nagy valószínűséggel ugyanazt az élményt szállítja majd, mint az eredeti Switch handheld üzemmódban.

