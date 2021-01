Bejelentve a Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4

A Milestone bejelentette a Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 -et, amelyet már elő is lehet rendelni, és PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series S / X-re, fog megjelenni.

Konzolon lesz egy sima kiadvány és egy Special Edition is: utóbbi az alapjáték mellett tartalmazza majd a szezonbérletet, a Neon testre szabási pakkot, ezáltal 3 nappal korábban játszhatunk a megjelenéshez mérten, illetve tartalmazza ugyanazt a Patriot testre szabási csomagot, amit a sima verzió is., amely mellesleg a Stadia kínálatában is napvilágot fog látni. Az első trailert már meg is tekinthetitek alant belinkelve, amely összefoglalja, hogy nagyjából mire számíthatunk a Milestone újdonságától.

